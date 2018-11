Interruption de service sur deux lignes du métro bruxellois à cause d'un aiguillage en panne

A cause d'un aiguillage défectueux, la circulation du métro est actuellement interrompue sur le réseau de la STIB. Sur la ligne 1, les rames ne circulent pas entre les stations Mérode et Montgomery. Sur la ligne 5, le trafic est interrompu entre Mérode et Thieffry. Les services techniques de la STIB ne sont pas en mesure de préciser la durée de leur intervention. Si les réparations devaient prendre du temps, la société bruxelloise de transport public mettrait en service des navettes de bus pour relier les stations qui ne sont pas desservies.