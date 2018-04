Interdiction d'alcool passé minuit sur la place Flagey: les premiers PV ont été dressés

Depuis un mois, la consommation d'alcool est en effet interdite à partir de minuit sur la place Flagey, à Ixelles. Et ce week-end, les premiers PV ont été dressés pour ceux qui ne se pliaient pas à cette nouvelle règle. Les amendes pouvant s'élever jusqu'à 350 euros.

La mesure ne plaît pas aux commerçants, ils craignent de perdre beaucoup de clientèle. Mais d'après Viviane Teitelbaum, l’échevine du commerce ixellois, cette mesure était indispensable. "Déjà l’année dernière, la bourgmestre avait pris un arrêté, à partir de 2h00 du matin. Suite à cela, on a constaté une petite amélioration mais les nuisances restaient importantes. La police a dû intervenir à plusieurs reprises. De nombreux PV ont été dressés. On a alors fait de la sensibilisation mais devant le désarroi des riverains, on s’est dit qu’il fallait agir. Raison pour laquelle la bourgmestre a "avancé" l’heure d’application de l’arrêté."

Notons que cette interdiction sera réévaluée à la fin du mois de mai, soit juste avant l'été... et la Coupe du monde de football.