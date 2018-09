Intempéries: soixante-cinq interventions des pompiers en région bruxelloise

A la suite des fortes intempéries survenues mercredi soir en région bruxelloise, les pompiers ont effectué 65 interventions dont 50 chez des particuliers, indique jeudi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les pompiers ont effectué 15 interventions sur la voie publique pour des tunnels inondés et des avaloirs de chaussées bouchés. Les 50 autres interventions ont été menées chez des particuliers pour de caves inondées et des infiltrations dans les communes d'Anderlecht, Uccle, Forest et Saint-Gilles.

Mardi soir, les pompiers avaient déjà effectué une trentaine d'interventions dans ces mêmes communes et pour les mêmes motifs.