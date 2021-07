Intempéries: près de 250 interventions des pompiers à Bruxelles au cours de la journée de jeudi

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, au cours de la journée de jeudi, à 193 reprises pour des caves et des garages inondés, et à 29 reprises pour des chaussées et des tunnels submergés, ont-ils indiqué vendredi.

Ils ont aussi été appelés pour 10 arbres déracinés et pour 12 dégâts liés à des corniches endommagées et des plafonds effondrés.

Les pompiers bruxellois interviennent aussi depuis jeudi pour apporter leur aide à leurs homologues liégeois. "Les appels 1722 de la province de Liège sont traités par la cellule d'urgence 112 de Bruxelles", a informé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Et 16 de nos pompiers, avec deux auto-pompes, ont été envoyés en renfort là-bas."

De plus, huit pompiers bruxellois, dont cinq plongeurs avec du matériel de plongée et d'escalade, ont été envoyés en renfort vers la zone de secours du Luxembourg, ainsi que sept autres pompiers avec des véhicules et du matériel de pompage vers la zone de secours du Brabant flamand Est.