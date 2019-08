Instagram: nouvel outil de promotion touristique pour la ville de Bruxelles

Instagram, réseau social fort de son milliard d'utilisateurs, est devenu un outil de voyage incontournable chez les plus jeunes et la ville de Bruxelles l'a bien compris.

Chaque mois, elle invite des influenceurs à venir dans la capitale, contre rémunération. Venus des quatre coins de la planète, ils postent sur Instagram des photos et vidéos de la capitale sous ses plus beaux atours. C'est le cas du français Bruno Maltor, influenceur aux 213 mille abonnés, qui s'est rendu en avril à Bruxelles. Galeries de la Reine, Grand Place, Atomium, il condense ses 4 jours de visite en une vidéo d'une dizaine de minutes visionnée plus de 140 mille fois sur Youtube. Pour une vidéo et deux photos sur Instagram, le coût de l'opération se chiffre à 10.000 euros. Manuel Carbonell, responsable réseaux sociaux chez Visit Brussels, explique que pour toucher autant de gens avec une campagne traditionnelle, l'investissement aurait été dix fois plus important.

Ces influenceurs aux milliers - voire centaines de milliers - d'abonnés ont le pouvoir de populariser une destination en une photo. En plus d'offrir une visibilité accrue, ces influenceurs jouissent d'une certaine confiance de leur communauté, confiance souvent plus importante qu'avec une campagne de pub traditionnelle. A l'heure où une personne sur trois reconnaît s'inspirer de ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux au moment de choisir ses prochaines vacances, il n'est pas étonnant que Visit Brussels consacre près de 100.000 euros chaque année à ces influenceurs.