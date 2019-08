Incendie toxique à Schaerbeek: le plan d'urgence d'intervention communale a été levé

Les pompiers de Bruxelles ont lutté contre un incendie dans une carrosserie située au 329, chaussée de Louvain, sur la place Dailly, ce mardi matin. Vers 11h, le feu était maîtrisé. Quatre personnes ont été intoxiquées par la fumée selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Elles ont été prises en charge par le médecin du SMUR puis transférées vers l’hôpital. Trois autopompes ont été envoyées sur place, deux auto-échelles et deux ambulances. L’incendie s’est déclaré vers 10h. Sa cause n’est pas encore déterminée. Le plan d'urgence d'intervention communale (PUIC) a finalement été levé vers 17h00

Reprise de la circulation sur la chaussée de Louvain

La chaussée de Louvain a été fermée à la circulation pendant une partie de la journée. Le trafic a repris vers 16h30. Les lignes de bus 29, 61 et 64 ont aussi été déviées. Le marché hebdomadaire de la place Dailly a été évacué. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Il est demandé préventivement à la population de rester chez soi en fermant les fenêtres et portes jusqu'à mercredi. En début d'après-midi, Bruxelles Environnement est venu sur les lieux pour vérifier que des morceaux de toiture ne traînaient pas dans les îlots. Certains ont été ramassés. L'Afsca a quant à elle vérifié la nourriture des marchands ambulants. Les fruits et légumes seront détruits.

La moitié de la toiture du hangar a pris feu. Il s’agit d’un vieux bâtiment qui avait déjà brûle il y a quatre ans. Cette fois, c'est le toit qui a été attaqué par les flammes. Il s'agit d'une toiture en tôle ondulée de type Eternit avec de l'amiante."Les poussières vont retomber suite à l'incendie, explique la bourgmestre faisant fonction, Cécile Jodogne. Par soucis de précaution, nous avons donc déterminé un périmètre de sécurité en fonction du sens du vent dans le quel les habitants sont invités à suivre certaines mesures."

Présence d’amiante

Par mesure de sécurité, l’administration communale conseille aux personnes présentes ou résidentes dans le périmètre de sécurité de :

Nettoyer la semelle de leurs chaussures à l’eau avant de rentrer dans une maison. A défaut, ne pas rentrer dans les maisons avec leurs chaussures.

Ne pas laisser les enfants jouer dans les jardins aujourd’hui et demain.

Nettoyer toutes les terrasses et les objets qui s’y trouvent à l’eau et y retirer toute la poussière.

Les personnes qui trouvent dans leur jardin ou sur leur terrasse des débris de l’incendie ou des pièces de toitures, la commune demande de ne pas y toucher et de la joindre (02/244 75 11) pour leur signaler.