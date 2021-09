Incendie à la cité Peterbos à Anderlecht : les pompiers reconnaissants envers des jeunes

Les pompiers de Bruxelles ont tenu à remercier, mercredi matin, plusieurs jeunes du quartier Peterbos, qui sont intervenus pour tenter d'éteindre le feu avant l'arrivée des secours.

Mardi peu avant 20h00, un incendie s'est déclaré dans un bloc d'appartements de la cité du Peterbos à Anderlecht. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par la fumée.

"J'ai appris ce matin qu'un groupe d'une dizaine de jeunes du quartier a entrepris, avant l'arrivée des services de secours, une tentative d'extinction de l'incendie avec les moyens disponibles sur place", a indiqué mercredi matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Ils ont également contribué, par leur action, à mener à bien l'évacuation spontanée de certains habitants de l'immeuble. Les pompiers de Bruxelles tiennent à exprimer expressément leur gratitude aux jeunes du quartier Peterbos".

Mardi soir, les pompiers sont intervenus pour un incendie dans un appartement situé dans l'un des hauts immeubles de la cité Peterbos à Anderlecht.

Les habitants du logement sinistré ont été évacués et pris en charge par la police et les services communaux d'Anderlecht, car leur appartement est actuellement inhabitable. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par la fumée et ont été soignées sur place.