Incendie à Bozar : 100 jours après, la salle Henry Le Bœuf de nouveau opérationnelle

Exactement 100 jours après l'incendie du 18 janvier du toit du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, la musique résonnera de nouveau dans la salle Henry Le Bœuf ce 28 avril. C'est l'orchestre résident, l'Orchestre national de Belgique, qui inaugurera la salle désormais pleinement opérationnelle. La salle Henry Le Bœuf est également prête à accueillir le Concours Reine Élisabeth du 24 mai au 9 juin.

L'incendie de la toiture du Bozar survenu le 18 janvier avait provoqué d'importants dégâts des eaux dans la salle Henry Le Bœuf, et en particulier aux balcons et à l'orgue. Bien que le deuxième balcon porte encore quelques cicatrices de l'incendie, les équipes techniques ont nettoyé l'imposante salle, réactivé les installations techniques et vérifié toutes les installations de sécurité. Entre-temps, l'orgue a été entièrement démonté en vue d'un examen approfondi et la préparation des travaux de restauration.

Une réparation provisoire

Maintenant que la salle de concert est de nouveau pleinement opérationnelle, le Bozar pourra accueillir le Concours Reine Élisabeth en toute sécurité. En attendant, ce mercredi 28 avril, pour la première fois depuis le sinistre, l'Orchestre national de Belgique répétera pour son concert du 19 mai sous la direction de Hugh Wolff avec Baiba Skride au violon solo.

Pourtant le toit du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles n'est toujours que provisoirement réparé. Les travaux à réaliser sont encore en cours d'analyse et d'estimation, mais il est prévu que les travaux de réparation définitive de la toiture et la reconstruction des espaces d'exposition commencent en 2021.