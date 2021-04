Incendie à Anderlecht: deux corps sans vie ont été retrouvés

La police a trouvé mardi vers midi, à l'aide d'un drone, deux corps dans le bâtiment incendié à Anderlecht, a indiqué peu avant 15h00 le parquet de Bruxelles. Les corps doivent encore être extraits des décombres et officiellement identifiés mais il s'agit probablement du père et de sa fille de 14 ans qui étaient portés disparus.

Une autre victime, retrouvée morte lundi sur place, a pu être identifiée, a en outre fait savoir le parquet. il s'agit d'un homme de 25 ans. Les jours des 4 victimes hospitalisées dans un état critique sont par ailleurs toujours en danger.

"La cause de l'incendie n'est pas encore connue", précise encore le parquet de Bruxelles. "Pour le moment, le bâtiment n'est pas stable ce qui rend le travail de l'expert incendie difficile."

Le violent incendie est survenu lundi vers 03h00 du matin dans un bâtiment de 4 étages situé rue Heyvaert à Anderlecht.

Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, des flammes sortaient de différents étages. "Des sols et des plafonds se sont effondrés et il n’y avait plus d’escaliers dans le bâtiment qui donne sur la rue", a détaillé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "On a travaillé avec des échelles". Des drones de la police ont été mobilisés, notamment quand le feu s’est propagé dans le bâtiment arrière. "Les échelles ne suffisaient pas pour atteindre avec de l’eau le foyer", a expliqué le porte-parole. "On est passé par l’arrière du site, on a foré des trous dans les murs et on a injecté de la mousse et de l’eau".

Le feu dans le bâtiment arrière, composé de logements et d’un entrepôt, était maîtrisé vers 10h45.