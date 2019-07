Il n'y aura pas de baignade test dans l'étang du Bois de la Cambre ce week-end

Il vous faudra laisser le maillot dans l'armoire si vous étiez inscrits pour vous baignez ce week-end du côté du Bois de la Cambre. en effet le test de baignade qui était prévu dans l'étang est annulé. L'Association Cool is Pool , explique qu'en raison de la vague de chaleur, la qualité de l'eau s'est détériorée et ne permet plus la baignade.

Pool is Cool, l'association qui co-organise ce grand test de baignade avec Bruxelles Environnement explique que la qualité de l'eau est contrôlée avant chaque week-end test et visiblement, elle n'est plus conforme aux normes officielles en ce qui concerne l'étang du Bois de la Cambre. Si l'on en croit le journal Le soir, l'eau indique une forte concentration de bactéries e.colie, conséquence des fortes chaleurs.

Plusieurs centaines de personnes s'étaient inscrites à ce deuxième grand test. Le premier avait eu lieu vendredi dernier à l'étang de la Pede à Anderlecht. Cette expérience, Expedition Swim, entend mesurer l'intérêt des Bruxellois pour un espace de baignade en plein air, ce qui n'est pas possible actuellement dans la capitale. L'idée est aussi de mesurer l'impact de cette baignade sur la qualité de l'eau, ainsi que sur la faune et la flore.

Des négociations sont en cours pour trouver une autre date.

Un troisième test est prévu le week-end des 3 et 4 août à l'étang des Pêcheries Royales à Watermael-Boisfort , à ce jour on ne sait pas encore si la baignade sera là aussi menacée, tout dépendra de la qualité de l'eau.