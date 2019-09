Il manque d'agents néerlandophones aux guichets de la Ville de Bruxelles

Il n’est pas toujours évident d’effectuer certaines formalités administratives aux guichets de la Ville de Bruxelles lorsqu’on parle néerlandais. C'est la mésaventure qu'a vécu une journaliste de la VRT et qui a fait le tour des réseaux sociaux.

La semaine dernière, elle se présente aux guichets de l’état civil pour faire enregistrer la naissance de son enfant. Malgré son rendez-vous, elle a dû attendre une heure avant d’être reçue par un fonctionnaire connaissant suffisamment le néerlandais. Un incident que déplorent les autorités et qui a suscité le débat hier soir au conseil communal de Bruxelles.

La conseillère communale CD&V Bianca Debaets a interpellé le bourgmestre. "Ce n’est pas du tout normal. J’estime que dans une capitale bilingue, les fonctionnaires doivent pouvoir répondre à tous les citoyens de la ville, soit en néerlandais soit en français. Déclarer la naissance de son enfant, un événement heureux donc, s’est avéré être un vrai calvaire pour cette dame et c’est bien dommage, je le déplore."

Philippe Close reconnaît le problème et fait amende honorable: "En effet, ce n'est pas normal. Nous avons demandé une enquête interne par rapport à ça et tout est fait pour éviter ce genre de cas. Nous sommes un guichet qui reçoit vraiment beaucoup de gens, avec des fonctionnaires dévoués qui tentent de rendre le meilleur service à la population, mais on doit toujours penser à s'améliorer et c'est ce que nous allons faire dans ce cas-ci."

Les agents en contact avec le public sont incités à apprendre le néerlandais. Ils y ont intérêt même car le bilinguisme est indispensable pour prétendre à une nomination définitive.