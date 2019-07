Il dessine un Milou en courant un marathon dans les rues de Bruxelles : le "GPS Drawing" s'invite dans notre capitale

C'est le nouveau défi des sportifs qui cartonne sur les réseaux sociaux : adopter un trajet pour reproduire une forme reconnaissable sur une carte ou un GPS.

Un requin à Paris, un éléphant à Nantes, et maintenant donc le célèbre chien d'Hergé à Bruxelles. Cet exploit insolite, on le doit à un Français, Nicolas Verdes. Parti mercredi à 5h du matin, ce Breton a sillonné les rues de notre capitale pendant plus de cinq heures pour réaliser ce clin d'oeil à la culture belge.