Identification des victimes : exercice catastrophe grandeur nature

Un camion-citerne explose à Etterbeek en Région bruxelloise. Trente personnes ont perdu la vie et leurs dépouilles sont transférées vers un hôpital. Heureusement, rien de tout cela n'est réel. Ce vendredi, ce scénario fictif a servi de base à un exercice grandeur nature qui a pour but d'améliorer l'efficacité de l'identification des victimes lors d'une catastrophe.

Cet entrainement s'est déroulé à l'Hôpital militaire Reine Astrid de Neder-Over-Hembeek. L'ensemble des services impliqués dans le processus d'identification des personnes décédées lors d'une catastrophe ont été mobilisés. La protection civile s'est chargée d'installer des containers et des réseaux de communications. De son côté, le service d'identification des victimes (DVI) de la police fédérale s'est occupé de la réception des corps et du bon fonctionnement de la chaîne post-mortem. Le personnel de la Défense, aidé par la Croix-Rouge et le service d'assistance policière aux victimes, a pris en charge les familles des victimes fictives.

"L'objectif est de huiler la mécanique et d'accélérer le processus d'identification des victimes. Cela nous permet aussi de tester de nouveaux outils informatiques qui nous servent à faire des comparaisons automatiques" explique Christian Decobecq, chef de service d'identification des victimes de la police fédérale.

L'attention mise sur les familles des victimes

Les familles des victimes ont été au cœur de cet exercice. Une attention particulière a été mise sur l'accueil de celles-ci ainsi que sur le soutien émotionnel. Lors d'une catastrophe, les témoignages des proches des personnes décédées est précieux dans la procédure d'identification. Un volet important de l'entrainement a donc été consacré à cette partie du processus