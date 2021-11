Ibrahim Ouassari de MolenGeek désigné Bruxellois de l’année 2021

Le Bruxellois de l’année (Brusseleir van’t joêr) 2021 est Ibrahim Ouassari, fondateur et CEO de MolenGeek. Hugo Weckx a lui été élu Bruxellois pour la vie (Brusseleir vè et leive !) en raison de son engagement envers la culture bruxelloise et la vie communautaire, a annoncé jeudi en début d’après-midi au café La Fleur en Papier Doré l’ASBL Brusseleir !

C’est l’initiative d’Ibrahim Ouassari de réunir des talents provenant des quartiers défavorisés et du monde de la technologie via le projet MolenGeek qui a séduit. Après une carrière atypique et autodidacte dans le domaine de la technologie, il s’est lancé dans la consultance puis en tant qu’entrepreneur. Il a créé en 2005 la société de consultance UrbanTech, puis en 2008 la société de développement IT et en 2011 la société de financement Applefield. Il a enfin créé MolenGeek pour développer des environnements appropriés à la découverte de talents. Cette entité dispose aujourd’hui de plusieurs succursales en Belgique (Molenbeek, Laeken, Anvers et Charleroi), aux Pays-Bas (Amsterdam et Rotterdam) ainsi qu’en Italie (Padoue).