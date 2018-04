Hôtels deux ou trois étoiles ? Bruxelles revoit ses critères

C'est une petite révolution pour les hôtels de la capitale. Le gouvernement régional vient de s'entendre sur un nouveau système pour leur attribuer 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Jusqu'en 2014, le tourisme était une compétence des Communautés. Depuis, il a été confié aux Régions.

Martin Duchateau, lui, a complètement rénové un établissement de 48 chambres près de l'Avenue Louise à Ixelles en 2012. Il compte aujourd'hui trois étoiles. "À l'époque, nous avons donc rénové selon les critères exigés par la Communauté française pour pouvoir demander nos étoiles. Pour en obtenir trois, il faut par exemple respecter des exigences en matières de taille des chambres, du nombre de chaises dans chaque chambre, des équipements de l'hôtel, du temps d'ouverture et d'accessibilité de la réception, entre autres".

Mais à Bruxelles, les choses étaient parfois plus compliquées. "Le problème de la capitale est que les établissements pouvaient être certifiés soit par la Communauté française, soit par la Communauté flamande", précise Rodolphe Van Wayenbergh, de BHA l’association des hôtels bruxellois. "Et parfois deux hôtels de même niveau dans la même rue pouvaient se retrouver l'un classé cinq étoiles et l’autre quatre, en fonction du contrôle. Il y avait donc une incohérence totale pour le consommateur". Sans oublier une concurrence parfois déloyale entre hôtels.