Hommage à Maurane sur la Grand-Place mardi soir

La Ville de Bruxelles annonce dans un communiqué qu'elle rendra hommage à la chanteuse Maurane ce mardi soir en diffusant, de 18h à 19h, un mix de ses plus grands tubes sur la Grand-Place. L’hommage aura lieu en présence des autorités de la Ville de Bruxelles. Les Bruxellois sont invités à les rejoindre.

" Maurane était certainement l’interprète la plus talentueuse de notre pays. Elle a commencé sa carrière dans les rues et les cafés-théâtres de Bruxelles. Sa disparition est une grande perte pour la scène musicale. Nous lui rendrons hommage ce soir sur la Grand-Place en diffusant quelques-unes de ses plus belles chansons et y convions tous ceux qui le souhaitent " explique Karine Lalieux, Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.

" Je suis profondément triste. Depuis plus de 15 ans, à travers des amis communs, j’ai pu connaître Maurane au-delà de sa personnalité artistique exceptionnelle. Le monde de la chanson perd une de ses plus belles voix. C’est une belle personne qui nous a quitté. Elle me manque déjà " commente Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.