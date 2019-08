Hello Summer : il faudra encore du temps pour que les Bruxellois oublient Bruxelles-les-Bains

Après 10 jours à la cité administrative d’"Hello Summer", le successeur de Bruxelles-les-Bains, c’est l’occasion de tirer un premier bilan. L’évènement s’est refermé provisoirement hier soir avant de prendre ses quartiers dès jeudi prochain au Square Ambiorix, en plein cœur du quartier européen. Pour rappel, la ville de Bruxelles a opté cette année pour un événement itinérant dans quatre lieux de la capitale.

Après un début difficile en raison de la météo avec la canicule d’abord et les fortes pluies du week-end dernier, l’évènement a mis un peu de temps a démarré. Philippo tient un stand de boisson et pour lui le bilan est mitigé. " On va dire 50-50 dans le sens où il y a eu des mauvais jours surtout le week-end passé où c’était catastrophique mais après il y a aussi eu des belles journées, donc on peut dire que c’est partagé. "

" La sauce est en train de prendre "

André est lui aussi à moitié satisfait mais il préfère rester positif. " On peut dire que la sauce est en train de prendre. On a joué de malchance avec la météo au début mais après le public a commencé à arriver en soirée à peu près normalement. Je pense qu’il faudra encore un peu de temps mais qu’au bout de 2-3 ans, nous serons repartis comme à Bruxelles-les-bains. "

Si le public présent est globalement satisfait, certains s’interrogent sur la localisation et surtout le changement de nom. " La colonne du Congrès, les gens ne connaissent pas très bien, relève Camile. Et puis surtout ceux qui étaient des habitués à Bruxelles-les-bains ne connaissent pas Hello Summer et ne savent pas que c’est ici. C’est une première fois. "

L’héritage de Bruxelles-les-bains

Un changement de lieux et de nom que la ville de Bruxelles assume pleinement, comme l’explique Marina Bresciani, organisatrice de l’évènement. " Il est certain qu’en ne choisissant pas le même nom, l’idée était d’instaurer de la nouveauté et on sait très bien que le changement n’est pas évident. C’est un nouvel évènement et comme Bruxelles-les Bains au début, c’est une toute nouvelle aventure. Il faudra du temps pour recréer une nouvelle dynamique mais elle finira bien par s’installer. Nous ne sommes pas du tout inquiets, assure l’organisatrice. L’ambiance ici était vraiment très agréable. "

Après 10 jours, il est évidemment beaucoup trop tôt pour dresser un véritable bilan. Mais une chose est sûre : il faudra encore un peu de temps avant qu’Hello Summer ne s’installe totalement dans le cœur des Bruxellois.

Pour rappel, après la cité administrative, Hello Summer se déplacera du 8 au 11 août au square Ambiorix dans le quartier européen. Ensuite à la place Peter Benoit à Neder-Over-Hembeek du 15 au 18 août. Et enfin au Square Léopold à Laeken du 22 au 25 août. Toutes les informations sont à retrouver sur www.hellosummer.be