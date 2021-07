Hécatombe de "malades" au service d’interventions de la zone de police Midi

Sur les 32 agents à l’horaire du service d’interventions ce lundi, à la zone de police Midi (Anderlecht-St-Gilles-Forest), neufs à peine sont venus travailler aujourd’hui. Épuisés, quinze policiers se sont fait porter pâle (les huit autres sont en congés). Une manière, expliquent-ils, de protester contre la récente réorganisation du service.

Jusqu’il y a peu, le service d’interventions fonctionnait avec un système de pauses où trois équipes de 35 policiers se relayaient sur vingt-quatre heures (7h-17h ; 12h-22h et 21h30-7h30). Depuis plusieurs mois, le travail s’est réorganisé autour de deux shifts de 12 heures (7h-19h et 19h-7h). Et dans le même temps, les équipes sont passées à 32.

Un contexte qui complique la transmission des informations

Pour les policiers mécontents, cela pose problème à plusieurs niveaux. Tout d’abord, bien sûr au niveau des effectifs en moins. Mais aussi, explique l’un d’eux qui souhaite rester anonyme, le chevauchement d’une demi-heure ne se fait plus au changement d’équipes, et du coup le briefing systématique non plus. Ce qui est néfaste, dit-il, à la bonne transmission des informations.

En plus, avec l’organisation précédente, les agents avaient un temps prévu pour la rédaction de documents, l’après-midi puisque les horaires de journée et de soirée se chevauchaient sur une bonne partie de l’après-midi, ce qui n’est plus le cas. Il faut maintenant faire ce travail entre les interventions de terrain, en étant en permanence interrompu. Impossible conclut-il, de faire du travail de qualité dans de telles conditions.

"Nous entendons le signal"

"Nous entendons le signal", répond le chef de corps Jurgen De Landsheer, qui regrette toutefois la confiance rompue entre personnel et représentants syndicaux, "Car on ne sait pas exactement cerner le problème. Je viens d’inviter le personnel du service d’interventions à venir expliquer les difficultés. Je veux les écouter".

Jurgen De Landsheer dit comprendre l’extrême fatigue de ses agents d’intervention "après tous ces mois de mesures sanitaires, mais aussi après la venue de Joe Biden, et l’Euro de football". D’autant explique-t-il qu’il manque toujours 200 agents au cadre du personnel de la zone Midi. Le Chef de corps explique qu’en plus d’y travailler, il est aussi prévu d’élargir ce cadre de 100 agents d’ici 3 ans.

En revanche, Jurgen De Landsheer tient à recontextualiser : la réorganisation du service d’interventions n’est qu’un élément de la réforme de la zone. Cette réforme vise à renforcer la police de proximité. S’il est vrai que des rouages sont encore à huiler, il demande encore un peu de patience.

Sans le soutien des organisations syndicales

Les absences simultanées des agents d’interventions, aujourd’hui, se sont organisées sans le soutien des organisations syndicales. Les policiers mécontents ne se sentent plus soutenus par elles. "Les seuls cinq délégués syndicaux du service interventions ont tous pu changer de service au moment de la réforme", déclare le policier qui s’exprime anonymement.

Pour pallier les nombreuses absences, la zone a fait appel à du renfort d'autres services, aujourd’hui. Donc les interventions s'organisent, nous assure la zone.

Les policiers mécontents annoncent déjà qu’ils comptent poursuivre les visites chez le médecin en vue de la nuit prochaine et de la journée de demain.