Haren: une salle de fête dans l'ancienne usine Eternit dès septembre

Il n'y a plus une trace des tissus et de plaques de construction qui étaient fabriqués là-bas mais des ateliers d'artistes et bientôt... une salle de fête pour les jeunes. L'asbl Buda Brussels a reçu 180 000 euros de la Commission communautaire flamande pour soutenir ses travaux. De quoi aménager ce décor industriel situé le long du canal à la limite avec la région flamande. Petite visite.

Des murs de briques peints en blanc, des poutres d'acier apparentes et de grandes fenêtres qui laissent passer la lumière... Stijn Wils a installé son studio photo au 2e étage de l'ancienne usine Eternit le long du canal. "C'est un endroit très lumineux, décrit-il. Nous sommes le long du canal. Il y a beaucoup d'espaces industriels. Parfois, ils sont abandonnés. C'est un décor qui nourrit l'inspiration."

Voilà 20 ans que l'asbl Buda Brussels a transformé le lieu en ateliers d'artistes. "Au rez-de-chaussée, il y a un atelier. On y fait des projets avec des outils un peu plus lourds. De temps en temps, on y organise aussi des soirées, explique Mark Warson, membre de l'asbl. Au dessus, c'est un étage où l'on mange et on l'on se réunit. Et ici, on est dans l'atelier des photographes."