Grève du service incendie de Bruxelles dès mercredi

Le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) dépose un préavis de grève prenant cours mercredi pour le service incendie de Bruxelles, annonce-t-il ce lundi. Une assemblée générale est prévue jeudi matin, précise Éric Labourdette, délégué permanent. Le syndicat proteste notamment contre la perte depuis deux ans des "chèques équipements" et de la somme allouée à la masse d'habillement des pompiers, destinée entre autres à entretenir les vêtements de travail.

" Chaque agent reçoit environ 500 euros de masse d'habillement par an, explique Eric Labourdette. Cet argent sert à s'acheter nos tenues de travail, une nouvelle paire de rangers si on a envie, des t-shirts supplémentaires pour travailler chez les pompiers etc. Sur ces 500 euros, on pouvait déduire pour 200 euros de chèques équipements. Ces 200 euros devaient être utilisés pour acheter du matériel ou des vêtements de sport afin de tenir une bonne forme physique tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, le gouvernement bruxellois s'est rendu compte que c'était illégal. Ils suppriment ces chèques équipements mais ils ne sont remplacés par... rien! Il reste trois mois à la direction pour trouver un moyen de remplacer les chèques équipements."

Le préavis de grève est encore justifié par d'autres motifs, tels que l'absence de livraison des essuies de bain commandés depuis trois ans, le manque d'aménagements pour le personnel féminin mais aussi la diminution de l'effectif de garde "sans raison objective".

"Le SLFP constate que pour des études, des coachings, des consultants et autres, l'autorité débloque des moyens financiers conséquents mais pour le personnel l'argent fait défaut!"

Une assemblée générale du personnel est prévue jeudi à 08h30.

Malgré la grève, les interventions d'urgence continueront à avoir lieu dans la capitale.