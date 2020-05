Grève à la STIB : Rudi Vervoort entend donner la priorité à la concertation sociale

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort entend donner la priorité à la concertation sociale dans le contexte de la paralysie partielle du réseau de la STIB maintenue, essentiellement sur le réseau bus, par un certain nombre de chauffeurs, a-t-il fait savoir vendredi.

Ces membres du personnel jugent insuffisantes les avancées du projet d’accord jusqu’ici non signé de la direction et des syndicats sur les conditions de travail dans les véhicules dans le cadre du déconfinement.

M. Vervoort ne souhaite pas s’exprimer sur ce dossier en marge de la concertation avec les organisations syndicales. Le ministre-président bruxellois a par ailleurs invité l’ensemble des travailleurs à bien lire le protocole d’accord qui contient, selon son cabinet, des "avancées substantielles" sous la forme de mesures basées sur l’avis des experts dans la gestion de la pandémie de covid-19.

Réseau perturbé

Le réseau de la STIB était toujours perturbé vendredi matin à la suite de l’action non couverte par les syndicats menée par un certain nombre de conducteurs et chauffeurs. Au lendemain d’un engagement mutuel de la direction et des syndicats autour d’un projet d’accord non signé, conditionné, de commun accord à une reprise du travail, la reprise de service présentait un tableau à géométrie variable selon les modes de transport. Comme les jours précédents, le métro circulait normalement. La reprise affichait un taux de 77% sur le réseau tram et de 35% sur le réseau bus.