Gouvernement bruxellois : 3,5 millions d’euros octroyés pour les jeunes de 200 clubs sportifs

La Région de Bruxelles-Capitale a approuvé l’octroi d’un budget de 3,5 millions d’euros de subventions à quelque 200 clubs sportifs bruxellois destinés aux jeunes pour la saison 2021-2022.

Selon le ministre bruxellois Sven Gatz et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, à l’initiative de ce soutien, les projets sélectionnés contribueront à l’image nationale et internationale de la Région et au renforcement d’une identité typiquement bruxelloise où la solidarité, l’émancipation, l’intégration et la diversité occupent une place centrale.