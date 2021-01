Gestion des déchets à Bruxelles: un nouveau sac bleu et de nouvelles règles de tri

A Bruxelles, tous les emballages en plastique comme les pots de yaourts, les raviers et barquettes ou encore les sacs vont désormais dans le même sac bleu que les traditionnels PMC. Une nouvelle règle qui concerne les 19 communes.

Un changement important en matière de tri que l’on doit à une évolution technologique. Le principe est simple, tout ce qui entre dans le sac bleu doit en principe être recyclé, comme l’explique Valérie Bruyninck de Fost Plus, l’organisme responsable de la collecte et du recyclage des emballages ménagers en Belgique :

"La technologie a considérablement évolué. Il existe suffisamment de garanties qu’un recyclage à grande échelle est possible pour les autres déchets d’emballages ménagers en plastique."

Nouveaux centres de tri

En 2020, plusieurs centres de tri ont été construits ou modifié pour permettre le recyclage des nouveaux déchets. Pour toute la Belgique il y a désormais cinq centres capables de les traiter.

Les centres de tri devront désormais être plus précis qu’auparavant pour gérer l’augmentation considérable de la masse de matière à trie à l’échelle du pays, car, comme l’indique la responsable de Fost Plus :"Il s’agit, à son introduction complète sur tout le territoire, de 85.000 tonnes de PMC en plus qui doivent être triés. "

Dans la plupart des communes, le moment et la fréquence de la collecte ne changeront pas et les anciens sacs PMC restent valables de manière illimitée.

Une liste complète des déchets se trouve en ligne sur le site nouveausacbleu.be