Gault & Millau : Vanessa Renard, la chocolatière bruxelloise de l'année 2022

Les chocolatiers de l’année 2022 du célèbre guide culinaire Gault & Millau sont connus. On y trouve trois lauréats pour les trois régions du pays. Ils sont sélectionnés sur base de critères objectifs, à l’aveugle, par plusieurs jurés.

A Bruxelles, c'est la jeune Vanessa Renard qui a été désignée chocolatière de l'année. Sa chocolaterie est située Avenue de la Chasse à Etterbeek, et a ouvert ses portes il y a seulement 3 ans. Pour elle, il faut que tout soit réalisé sur place, de la recette à la ganache en passant par la tablette. "Au niveau de Bruxelles, il n’y a pas beaucoup d’artisans qui travaillent le chocolat sur place. Dans mon cas, on peut voir mon atelier depuis la rue, donc ce n’est pas juste un point de vente, et je pense que ça fait aussi la différence. Les gens peuvent me voir y travailler du matin au soir", raconte-t-elle.

Des mélanges inédits

Et au niveau des recettes, c’est important pour cette chocolatière d’apporter un petit ‘twist’. "C’est vraiment du chocolat noir, comme j’aime, mais avec un petit plus au niveau des épices, au niveau des fruits. C’est toujours un mélange entre l’acidulé et le plus doux. J’utilise parfois des épices qu’on ne retrouve habituellement pas dans les pralines, comme de la noix de muscade, de la cardamome. Il y a aussi parfois des mariages avec des fruits peut-être moins utilisés, ou plus acidulés. Il y a pas mal de créations ,au moment des fêtes par exemple, qui sortent du commun".