Gare du Nord : Mahdi pas favorable à l’installation d’un centre d’accueil

Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V) n’est pas favorable à l’installation d’un centre d’orientation et d’accueil à la Gare du Nord à Bruxelles, a-t-il indiqué mardi sur Radio 1 (VRT). Il répondait ainsi à l’appel de trois bourgmestres de la capitale qui s’alarmaient lundi de la sécurité dans et aux alentours de la gare. Les bourgmestres (faisant fonction) de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere demandaient dans un courrier la présence de la police fédérale sur place et l’installation d’un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile et migrants qui y passent du temps.

"La solution me paraît très claire : suffisamment d’interventions policières", a réagi Sammy Mahdi mardi matin. Un centre d’accueil pour par exemple les migrants en transit ne lui paraît pas une bonne idée. "On organiserait une sorte de Calais, et on leur donnerait le signal qu’ils peuvent s’y reposer en route vers l’Angleterre. Je ne pense pas que ce soit souhaitable".