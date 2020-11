Ganshoren: un passionné raconte à ses frais l'histoire des soldats morts en 14-18

Il y a 102 ans, la Belgique et l’Europe en finissaient avec l’une des plus grandes boucheries de l’histoire. L’armistice de la première guerre mondiale était signé le 11 novembre 1918. Une autre époque. Alors, pour tenter d’entretenir le souvenir, certains se donnent du mal et investissent du temps et de l’argent. C’est le cas d’un habitant de Ganshoren qui a décidé de s’adresser directement à ses voisins via une petite revue qu’il a lui-même créée.

Rue Victor Lowet, Avenue Démosthène Poplimont, Rue Henri Meuwis… Ce sont des noms que les Ganshorenois croisent tous les jours, souvent sans vraiment les connaître. "Seize rues portent les noms de ces anciens combattants à Ganshoren. Seize rues sur la centaine que compte la commune, c’est quand même une proportion assez importante". Des anciens combattants nés à Ganshoren, morts lors de la première guerre mondiale et aujourd’hui tombés dans l’oubli. Alors, pour raviver leur souvenir, Aldo Alu, un habitant de la commune, a pris une semaine de son temps pour fouiller les archives, retrouver des photos, écrire des portraits et des textes. En clair, pour raconter l’histoire de ces soldats. Notamment celle de Charles Mertens, mort à 25 ans en 1914 et qui faisait partie du régiment des carabiniers cyclistes. "On est encore à l’époque d’une armée qui se déplace essentiellement à pied et à cheval. Le vélo en est encore un peu à ses débuts. C’est un peu l’innovation technologique du moment et cela facilite le déplacement rapide de certaines troupes. D’où ce type de régiment qui nous semble un peu d’un autre temps aujourd’hui".

L'histoire du soldat Charles Mertens est racontée dans la revue de cette année distribuée par Aldo Alu à Ganshoren - © B. Schmitz - RTBF

Ces histoires, Aldo Alu les a compilées dans une petite revue qu’il a imprimée à ses frais et distribuée dans quelque 8.000 boîtes aux lettres de Ganshoren. "Je fais cela pour que ces histoires ne se limitent plus simplement à des noms de rues, mais qu’on puisse désormais y associer un visage, un parcours. Quelque chose de plus tangible".

Charles Mertens a donné son nom à une petite rue de Ganshoren - © B. Schmitz - RTBF

C’est la troisième année que cet ancien militaire passionné investit de son temps et de son argent, environ 500 euros rien que pour les impressions, pour faire cette revue. Et il le promet, il a encore suffisamment d’histoires pour publier un exemplaire chaque année jusqu’en 2023. L’homme qui lance aussi un appel à tous les Ganshorenois (et les autres) qui pourraient lui transmettre des documents par rapport à la Première guerre mondiale dans la commune et aux soldats de Ganshoren qui sont décédés. Son numéro de GSM figure dans sa revue distribuée dans les boîtes aux lettres, sinon Aldo Alu est aussi joignable sur sa page Facebook ou encore par mail : aldoalu@yahoo.fr.

Les soldats de Ganshoren, morts lors de la Première Guerre mondiale, se retrouvent sur un mur du souvenir visible à l'administration communale - © B. Schmitz - RTBF