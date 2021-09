Ganshoren : l'avenue Charles Quint va être réaménagée

L’avenue Charles Quint, anciennement surnommée "l’avenue Louise du Nord", va être réaménagée. La Région bruxelloise souhaite rénover cette section à cheval entre Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe. Plusieurs scénario sont étudiés pour redessiner l’avenue, comme des pistes cyclables, ou un espace plus grand pour le passage des bus. Des places de stationnement pourraient également être amenées à disparaître.

Le principal problème pour les riverains et commerçants, c'est la mobilité le long de l'avenue, puisque les parkings font défaut. Pour ce gérant d’un commerce, la situation actuelle est problématique. "On est censés changer notre véhicule d’emplacement toutes les deux heures, et c’est extrêmement compliqué pour nous en tant que commerçants de devoir quitter le bureau toutes les deux heures pour bouger le véhicule, et on reçoit des PV même quand on les bouge. On prend 25 euros d’amende quasiment tous les jours", constate-t-il.

Une enquête publique

Les riverains et commerçants ont l'occasion d'exprimer leur avis lors d’une enquête publique depuis le 15 septembre. Et certains d'entre eux ont des idées très concrètes, comme Ferdi, riverain et gérant du bar New Cardinal. "La meilleure solution, ça aurait été de continuer le tunnel jusqu’à l’autoroute, ce qui allègerait beaucoup la circulation sur l’Avenue Charles Quint. Et cela permettra d’avoir un espace un peu plus vert. Pour les cyclistes, les cyclistes, les enfants".

L'enquête publique n'est qu'une des premières étapes. Le dossier du réaménagement de l'avenue Charles Quint n'en est qu'à ses débuts. Stefen Virens, responsable communication de Bruxelles Mobilité, collabore avec les communes concernées. "Après ça, d’autres réunions seront organisées aussi avec les riverains pour informer sur les résultats de cette enquête. Après quoi, un plan sera réalisé", affirme-t-il.

Et pour exprimer leurs recommandations, les riverains ont jusqu’à la fin de l’enquête publique, le 15 octobre.