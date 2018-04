Galère pour se procurer des sacs poubelle verts à Bruxelles

Alors qu'il recommence à faire beau, vous vous êtes peut-être remis au jardinage. Et qui dit jardinage dit déchets de jardin. Le problème, c'est qu'actuellement on ne trouve plus de sacs verts dans les magasins.

Depuis le premier janvier, Bruxelles-propreté, l'agence régionale chargée des déchets a arrêté de vendre les anciens sacs verts. Elle propose désormais uniquement des sacs verts biodégradables. Une façon d'éviter les problèmes de qualité et de contrefaçons, explique l'agence.

Le hic, c'est qu'actuellement ces nouveaux sacs vous ne pouvez les acheter que dans les recyparcs, les parcs à conteneurs donc, et il n'y en a que 4 pour les 19 communes bruxelloises : à Forest, à Neder-Over-Hembeek, à Auderghem et à Woluwe-Saint-Pierre.