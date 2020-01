Fréquentation record pour le Jardin botanique de Meise en 2019

Le Jardin botanique de Meise a accueilli 183.381 visiteurs en 2019, dépassant ainsi le record de 176.641 entrées enregistrées l’année précédente. C’est la cinquième année d’affilée que le nombre d’entrées est en hausse. Il est désormais deux fois plus conséquent qu’en 2011.

Le jardin bénéficie de nouvelles initiatives telles que le spectacle de sons et lumières WinterFloridylle, qui a attiré près de 16.000 visiteurs lors de la dernière édition, souligne sa porte-parole. De plus, deux nouveaux projets ont démarré en 2019 : la Roseraie, qui compte 1.500 plantes sur une superficie de 9.000 mètres carrés et le musée du bois HOUTlab.

Toutes les nouveautés font partie d’un plan d’investissement de 103 millions d’euros étalé sur la période 2014-2026 visant à faire du Jardin de Meise "le parc botanique de l’Europe".

"D’ici à 2026, nous prévoyons d’ouvrir encore deux centres, un complexe de serres flambant neuf et un jardin culinaire. L’objectif sous-jacent est de faire du Jardin une référence tant en termes de tourisme que pour la recherche scientifique. Nous souhaitons aussi attirer annuellement plus de 250.000 visiteurs belges et étrangers", précise la porte-parole.