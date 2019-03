Freddy Merckx, fan nostalgique du Tour de France

Les paroles en néerlandais de chansons à la gloire de Freddy Maertens ou d'Eddy Merckx résonnent sous la chapiteau installé place De Brouckère à Bruxelles. Aux platines: Freddy Merckx. "Un jeu de mots pour rendre hommage à ces deux grands champions", explique-t-il. Ce fan de cyclisme et surtout du tour de France est venu avec les plus beaux objets de sa collection: 45 tours, maillots, caricatures et clichés...

"Mon objet préféré, c'est une photo originale d'un porte-folio. Elle est dédicacée par Eddy. On le voit lors de son premier tour en 1969 donc quand il a gagné son premier tour de France. C'est une photo qui a été dédicacée de sa main dans son bureau. Ca me touche beaucoup. C'est un grand monsieur par son humilité et sa gentillesse. C'est quelqu'un de très accessible."

Et même si les photos sont en noirs et blancs, le tour de France a coloré l'adolescence de Freddy Merckx. Un exemple avec un maillot blanc aux lignes rouges "Boule d'or". "Il a été signé par Freddy Maertens. Tous les maillots que vous voyez ici sont originaux. Vous voyez que la matière a bien changé. Dans les années 70 par exemple, ils sont tout en coton. Je ne dors pas avec hein!, plaisante-t-il, mais cela me rappelle beaucoup de bonnes choses."

Le tour en dessin

Des souvenirs qu'il partage avec Etienne Vernaeve, petit-fils du caricaturiste Horn qui travaillait pour le journal Le Soir des années 40 aux années 90. Il a amené ses dessins du Tour de France: des pages entières du journal montrant l'itinéraire parsemé des illustrations des villes. "Mon grand-père était principalement connu pour ses dessins sportifs, explique le petit-fils. Sur cet exemplaire, on peut voir que la carte du tour dessinée par mon grand-père est publiée en couleur, ce qui est assez rare pour l'époque."

Des souvenirs à partager tout ce week-end sous le chapiteau de la place de Brouckère.