Forest: un troisième bureau d'accueil pour primo-arrivants ouvre à Bruxelles

Un troisième bureau d’accueil francophone pour primo-arrivants ouvre aujourd'hui ses portes à Bruxelles. Il se situe à Forest et est géré par le personnel de l’asbl Convivial.

"Notre bureau est censé accueillir 1.000 personnes chaque année, se réjouit Bruno Gilain, le directeur de Convivial. L’idée est de permettre à toute personne d’origine étrangère qui a un titre de séjour légal de moins de trois ans en Belgique, donc qui démarre quelque part sa vie parmi nous, d’être accompagné via des formations, des cours d’alphabétisation, et un accompagnement individuel", explique celui qui était l’invité de Bruxelles Matin ce mardi sur Vivacité.

La capacité du bureau forestois sera moindre que celle des bureaux de Via (Schaerbeek et Molenbeek) et de Bapa Bxl (centre-ville) qui accompagnent chacun 2.000 personnes par an. A noter qu’il existe également, à Bruxelles, un réseau d’accueil néerlandophone d’une capacité d’accueil de 4.000 primo-arrivants.

Vers une obligation du parcours d’intégration

"C’est une aide, une présence, pour leur donner les clés et leur permettre de faire leur propre chemin." C’est ainsi que Bruno Gilain résume la mission de ces bureaux d’accueil. "A Convivial, notre personnel a à la fois de l’expérience en termes d’accompagnement, et à la fois souvent un parcours de migration personnel. A titre d’exemple, nous avons huit langues de contact qui sont parlées par l’équipe."

Si le parcours d’intégration est obligatoire en Flandre, il est encore effectué sur base volontaire en Région bruxelloise. Cela devrait changer en 2021, avec l’entrée en vigueur du caractère obligatoire de ce parcours.

"Cela pourrait avoir un effet positif, commente le directeur de Convivial. Celui d’amener des personnes qui en ont vraiment besoin, mais qui n’ont pas fait la démarche, par manque d’information par exemple. C’est dans cet esprit positif qu’on a envie de voir l’obligation."

Bruno Gilain appelle cependant à la vigilance des autorités, en raison de l’augmentation à venir des personnes qui s’adresseront aux bureaux d’accueil. "Ce sera l’enjeu : voir comment on sera capable de répondre aux besoins, sachant aussi que derrière les bureaux d’accueil, il y a toute l’offre de cours d’alphabétisation. Là aussi, il faudra de la place pour les besoins qui sont nombreux."