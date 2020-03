Forest "réquisitionne" également des chambres d'hôtel pour loger des personnes sans abri

Fermé faute de clients, un hôtel de la commune de Forest accueillera bientôt 40 personnes sans abri dans le cadre de la politique de confinement pour cause de Covid19. Après Etterbeek, la semaine passée, Forest est la deuxième commune à prendre ce type de mesures.

Un accueil sur base volontaire

Les personnes accueillies pourront rester dans leur chambre jour et nuit. Les premières arrivées auront lieu cette semaine de façon graduelle. Le personnel de l'hôtel assurera l'entretien du bâtiment. Les pensionnaires recevront des repas chauds et bénéficieront d'un accompagnement social et d'un suivi médical.

Un public local

A quel public est destiné cet accueil? "Nous souhaitons accueillir prioritairement les personnes qui sont sans abri (et ancrées à Forest) et qui, vu la crise sanitaire actuelle, ont plus de mal à compter sur la solidarité et à trouver un endroit où dormir", explique Nicolas Lonfils, président du Cpas de Forest.

Sur le plan financier, la Région (la Cocom plus précisément) prendra en charge les coûts fixes et les frais de personnel de l'hôtel, elle met aussi à disposition du personnel psychosocial et du personnel soignant, tandis que la commune et le Cpas fournissent le catering, le personnel d'accueil et de sécurité et coordonnent les services de police.