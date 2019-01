Forest: l'Audi e-tron commercialisée ce mardi

C'est ce mardi que l'Audi e-tron est officiellement commercialisée. Le premier SUV électrique de la marque est conçu jus'au plus petit boulon chez nous, à Forest. L'entreprise qui construisait l'Audi A1 s'est petit à petit formée et transformée pour passer au nouveau modèle. C'est donc à partir d'aujourd'hui que l'on va savoir si le modèle séduit les acheteurs. Et l'enjeu est de taille pour l'emploi: 3200 travailleurs (2700 contrats fixes et 500 intérimaires) dépendent de ce succès.

L'e-tron n'est pas encore arrivée dans le showroom Audi D'ieteren Mail à Ixelles mais Benoît Aeckermans, qui gère les ventes, a déjà ressenti un engouement auprès de la clientèle. "L'Audi e-tron va occuper une place centrale dans notre showroom. La clientèle est enthousiaste. Preuve en est avec les pré-commandes. Chez nous, on compte 15 pré-bookers." Au total, 700 belges ont déjà pré-commandé le nouveau modèle électrique d'Audi. Ils sont 16 000 dans le monde alors que la commercialisation officielle n'est lancée que ce mardi.

La critique de la presse spécialisée a peut-être donné envie à certains de se jeter à pied joint dans le nouveau modèle électrique d'Audi. "C'est une voiture qui est vraiment très bien finie, commente Johan Dillen, journaliste au Moniteur automobile. Un produit comme on pourrait l'attendre d'Audi: une voiture de luxe en électronique."

Succès ou non, plus de 3000 emplois dépendent des ventes de cette voiture à Forest. A la sortie de l'entreprise, les travailleurs sont à la fois fiers et inquiets. "Il faut voir si ça va vraiment fonctionner", nous dit l'un d'entre eux. "Nous sommes la première usine du groupe à le faire, l'enjeu est important", ajoute un autre.

Pour André Langhendries, délégué FGTB, la commercialisation officielle est évidemment une bonne nouvelle. Cela signifie que l'entreprise tourne à plein régime. Ce n'était pas le cas en septembre, au moment du début de la production car il a fallu former le personnel petit à petit. "Depuis la rentrée de janvier, c'est 100% du personnel qui a repris le travail. Il n'y a plus de chômage économique. On a besoin de tout le monde pour pouvoir assurer le lancement. C'est une bonne nouvelle quand on voit d'où on vient. Il faut quand même se rappeler qu'on a recommencé en 2007 avec 2200 travailleurs. Aujourd'hui on est à 3200, intérimaires compris."

La main d'oeuvre a en plus une haute valeur ajoutée pour pouvoir construire ce bijou de technologie... qui coûte minimum 82 000 euros. Comptez 100 000 avec les options. Un SUV pour un public privilégié donc.