Forest : 30 animaux saisis dans la ferme pédagogique d'une école

La police a demandé cette saisie suite à un contrôle mené dans une "ferme pédagogique" gérée par l’école coranique (El Hikam – La Sagesse), située rue Saint-Denis à Forest. "C’est un passant qui a vu les animaux et les conditions dans lesquelles ils vivaient. Il nous a alors contactés pour le signaler et nous sommes intervenus", explique une porte-parole de la zone Midi. "Nous sommes intervenus dans le cadre de la loi sur le bien-être animal. Le principal problème, c’est que certaines espèces qui vivaient sur place ne peuvent tout simplement pas être détenues en Belgique".

C’est à la demande de la zone de police Midi que plusieurs associations de défense des animaux sont intervenues ce mardi en début de soirée. Les refuges d’Animaux en Péril, d’Help Animals, du Rêve d’Aby, d’EquiChance et de la Protection des oiseaux ont pris en charge une trentaine d’animaux détenus, selon les associations, dans "d’épouvantables conditions".

Lieu étroit et pas adapté

Les associations qui sont intervenues sur place ont des mots très durs. "Sur place, les soigneurs professionnels et bénévoles des refuges découvrent un univers chaotique et glauque. Les animaux doivent se partager quelques dizaines de mètres carrés coincés entre un bâtiment industriel et le chemin de fer. L’environnement n’est composé que de véritables geôles à ciel ouvert, au sein desquelles l’horreur du décor n’a d’égal que l’odeur pestilentielle qui se dégage des lieux.

Coincés entre un haut mur et des grilles de chenil, les animaux pataugent dans une fange composée d’urine, d’excréments et de boue. L’étroitesse des lieux est tout simplement scandaleuse, en particulier pour les animaux plus exotiques comme les Maras ou les autruches".