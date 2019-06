Finies les bouteilles d'eau en plastique dans les coulisses de Couleur café

A la veille du festival, les bénévoles font la file dans l'espace qui leur est dédié pour recevoir leur gourde. " Tous les collaborateurs de Couleur café et tous les artistes vont recevoir une gourde, explique Irene Rossi, porte-parole du festival. Ils pourront les remplir à des robinets qui donnent de l'eau filtrée et fraîche. L'an dernier, 17.000 bouteilles d'eau en plastique avaient été commandées... cette année, on espère n'en voir aucune. On essaye aussi de sensibiliser les artistes sur la question."

Une nouvelle scène électro

Autre nouveauté cette année: la blackstage. Une nouvelle scène entièrement dédiée à l'electro et qui promet d'amuser les festivaliers. "On avait pour consigne de fabriquer une ambiance club, explique Jérôme Désert de l'équipe déco. Et un club de jour... c'est pas facile! On est donc partis de deux containers dans lesquelles les festivaliers sont invités pour danser. Au-dessus de ces containers, on s'est dit que c'était rigolo de mettre une terrasse pour que les gens soient au niveau des arbres et regardent le dj jouer... plus calme, plus vert mais toujours du son. Et pour descendre de cette terrasse, un toboggan ou des escaliers!" Et en bas, au milieu de la foule: une scène à 360° qui accueilleront les différents dj's: alfonso Mauro, Awanto 3, De Sluwe Vos ou encore Dominik Eulberg.