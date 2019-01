Fini d'avoir des hôtels qui recoivent leurs étoiles selon des critères différents à Bruxelles

L'explication est simple et assez belge. En fait, depuis trois ans, l'ancien système d'attribution d'étoile ne donc fonctionne plus. Mais en même temps, depuis lors, la région bruxelloise ne s'est pas encore dotée de règles pour pouvoir attribuer elle-même ces fameuses étoiles. Bref, les hôtels qui ont ouvert depuis, "ils n'ont pas d'étoiles", explique Rudi Vervoort, le ministre-président. "Il y avait une situation de no man's land juridique. Mais elle ne va plus exister".

Fini la certification différente dans une même rue

Une nouvelle loi qui est vue comme un vrai soulagement pour Rodolphe Van Wayenberghe et l'association qui représente les quelque 200 hôtels de Bruxelles. "Jusqu'ici, on pouvait avoir une situation surréaliste à Bruxelles. Dans la même rue, on pouvait trouver un hôtel classifié par la Cocof pour ses étoiles s'il était francophone ou par Toerisme Vlaanderen s'il choisissait le régime linguistique flamand. Et donc, on pouvait aussi potentiellement voir les étoiles délivrées ou non sur base de critères différents. C'était aberrant !".

Le nouveau système est d'autant plus important que, selon le secteur, le nombre d'étoiles reste un critère déterminant pour les clients lorsqu'ils choisissent un hôtel plutôt qu'un autre.