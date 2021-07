Feu vert pour le centre de consommation de drogues à moindre risque de la Ville de Bruxelles

Appelez-le Centre de consommation à moindre risque et surtout pas "salle de shoot". Pour les associations d'aide aux toxicomanes et les pouvoirs publics, le dernier terme renvoie à un squat où les usagers de drogue défilent pour s'injecter leur produit dans des conditions sanitaires précaires.

"On a parfois tendance, dans la gestion urbaine, à nier ce qui se passe", développe Philippe Close, le bourgmestre (PS) de la Ville de Bruxelles. "Aujourd'hui, malheureusement, les phénomènes d'assuétude, ils existent. Si des centaines de salles comme celle-là se sont ouvertes dans le monde, c'est parce que des villes ont accepté qu'il fallait traiter ça comme une matière de santé publique. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On ne nie pas un problème mais on lui apporte une solution".

La SCMR - comme on l'appelle déjà - présente deux avantages aux yeux de ses partisans. Elle permet un accompagnement social et sanitaire des usagers de drogue. La qualité des produits est contrôlée, l'injection ou l'inhalation peut s'effectuer de manière supervisée et le toxicomane peut trouver sur place toutes les aides dont il a besoin. Le deuxième atout, c'est l'apaisement de l'espace public. Au lieu de se shooter en rue ou dans les parcs, au vu de tous, les usagers de drogue peuvent consommer leur produit à l'abri des regards, dans un cadre sécurisé et médicalisé.

Le bâtiment est situé au n°9 de la rue de Woeringen. La rénovation des lieux a nécessité un investissement de quelque 3 millions. En vitesse de croisière, les frais de fonctionnement de la SCMR devrait tourner autour d'1,7-1,8 million. L'ouverture est attendue au mois de décembre.