Feu vert pour Good Move à Bruxelles: priorité à la sécurité routière

Quadrupler l’utilisation du vélo, réduire de 24% celle de la voiture personnelle, couper le trafic de transit pour faire passer les voitures par des axes à l’extérieur des quartiers. C’est en quelques mots le plan de mobilité de la Région Bruxelloise nommé Good Move. Le gouvernement Vervoort a donné son feu vert à sa version définitive ce matin en prenant en compte l’avis des citoyens.

8000 citoyens se sont prononcés en ligne sur le plan Good Move à l’automne dernier. Les communes, des entreprises des associations et des comités de quartier ont aussi rendu leur avis. Ils veulent plus de sécurité routière. Cet objectif a donc été intégré dans la dernière version du plan régional de mobilité.

"On a mis la Vision zero dedans, explique Elke Van Den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité. Ça veut dire que le but est d’avoir zéro blessé grave et zéro mort sur nos routes à Bruxelles. On va s’attaquer aux points noirs dans le trafic. Ce sont les endroits les plus accidentogènes. La Ville 30 va déjà apaiser le trafic. La sécurité routière est la priorité numéro 1."

80% de soutien

Cet objectif s’inscrit dans la continuité des autres mesures comme les 30 km/h généralisés dès l’année prochaine. Mais aussi les quartiers "apaisés" avec moins de place pour les voitures et plus pour (dans l’ordre) les piétons, les vélos et les transports en commun.

"On a divisé Bruxelles en 50 quartiers, détaille Elke Van Den Brandt. On va s’attaquer à 50 quartiers par an. On commence par les plus urgents. Dans 10 ans, tout Bruxelles sera changé."

La ministre prend l’exemple du quartier autour de la place Fernand Cocq à Ixelles. "Les rues aux alentours et le plan de circulation donnent déjà une idée de ce que ça peut donner."

Des trottoirs plus larges, des quartiers plus verts, plus de pistes cyclables, des points relais pour les livraisons… des principes de bases soutenus à 80% par le public. Le premier quartier à être réaménagé sera le Pentagone. Les autres communes ont jusqu’à fin mars pour répondre à un appel d’offres.

Le principe STOP

Ses principes de départ sont maintenus. Ainsi en va-t-il du principe initial du STOP accordant dans l’ordre, la priorité aux piétons par la création d’un réseau de piétonniers qualitatifs ; au vélo via la création de nouvelles pistes cyclables sécurisées ; et aux transports en commun auxquels d’importants investissements seront consacrés.

Pour accorder plus de place à ces modes de transport, quelque 65.000 places aujourd’hui réservées à la voiture seront supprimées. Celle-ci occupe actuellement 70% de l’espace public.

Le timing des opérations de réhabilitation des points noirs en matière de sécurité routière a été resserré. Selon le gouvernement bruxellois, le tout ne se fera pas au détriment de la fluidité du trafic. Le plan mise ainsi aussi sur le déploiement des alternatives à la voiture pour faire en sorte que les navetteurs disposent de plus de possibilités de se rendre à Bruxelles sans voiture.

Le plan Good Move envisage aussi sur un saut technologique sur le plan de l’intégration tarifaire via le système et une future application MaaS (Mobility as a Service) qui permettra aux usagers de passer plus facilement d’un mode de transport à un autre. La STIB a lancé le processus d’une phase test auprès de 2000 personnes.

Un prix européen ?

Entourée de l’ensemble des ministres bruxellois, la ministre de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) a annoncé jeudi la nomination par la Commission européenne de Good Move en vue de l’attribution du prix européen de la planification de la mobilité urbaine durable. Le processus participatif avec lequel Good Move a vu le jour et la vision globale de la ville dans son ensemble a, selon elle, séduit le jury qui se prononcera fin mars sur le lauréat de ce prix.

Good Move est le successeur du plan Iris 2 des déplacements. Le démarrage de sa mise au point remonte à 2016. Le plan a été élaboré en coconstruction avec la plupart des acteurs publics et privés de la Région bruxelloise. Depuis son passage au gouvernement en avril dernier, il a franchi le cap d’une enquête publique de quatre mois qui s’est achevée le 17 octobre dernier.

En tout, 31 organismes ont été consultés et 25 organismes ont remis un avis d’initiative. Une cinquantaine de courriers de citoyens ou comités de quartiers ont été transmis. On a par ailleurs dénombré 8473 réponses à un formulaire de douze questions type et 1956 de celles-ci ont été assorties de remarques ou commentaires.