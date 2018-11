Fête du Roi: pourquoi cela se passe dans la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule?

Chaque année, depuis près de 150 ans, une célébration est organisée dans la Cathédrale bruxelloise par les autorités religieuses du pays, pour fêter le Roi. La date a été fixée le jour de la Saint-Léopold, du nom de trois de nos Rois. Il s'agit d'un Te Deum, une louange à Dieu. Mais Pourquoi fête-t-on le Roi dans la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule? Vincent Dujardin est historien, il en explique la raison :

"Le Te Deum est célébré dans la cathédrale car c’est l’église principale de la capitale. Toutefois il est arrivé, alors que Saints-Michel-et-Gudule était en travaux, que la célébration se déroule en la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg ."

Quant au caractère religieux de la fête, l’historien rappelle "qu’après le Concile Vatican 2, la cérémonie a épousé un caractère œcuménique. En 2001 il y a eu un grand changement et le Te Deum a été dés-officialisé, on a adopté une sorte de compromis à la belge, il y a eu le Te deum le matin organisé par les autorités religieuses et les autorités civiles qui organisaient une cérémonie au Palais de la Nation au parlement l’après-midi. C’est comme cela depuis 2001."