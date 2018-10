Ferrières: Frédéric Léonard accentue sa majorité absolue

A Ferrières, la liste RpF - Rassemblement pour Ferrières - emmenée par le bourgmestre sortant Frédéric Léonard décroche 9 sièges soit un de plus qu'en 2012. En termes de pourcentage, elle est passée de 53,46% à 56,79%.

La liste Envie Commune de Raymond Maréchal obtient 37,89% et 6 sièges. Il y a 6 ans, la liste que poussait Raymond Maréchal, et qui s'appelait alors UGC, avait eu 46,54% et 7 sièges.

Enfin la liste FCC, qui comprenait un seul candidat, Yvan Dave, est créditée de 5,36%, ce qui ne lui vaut aucun siège.