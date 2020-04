Fermeture du ring la nuit à Woluwe-Saint-Etienne pendant trois semaines

L'échangeur entre l'E40 et le R0 de Louvain à Woluwe-Saint-Etienne sera fermé en semaine entre 21h00 et 05h00 pendant trois semaines à partir du 13 avril. Une déviation sera mise en place via la sortie de l'E40 à Evere. Une autre déviation vers l'aéroport de Bruxelles séparant les camions du reste du trafic sera prévue via la sortie à Sterrebeek.

Ces travaux constituent l'une des dernières étapes de l'installation d'un nouvel éclairage à LED dans l'échangeur entre le R0 et l'E40.

Depuis 2018, plus de 4.000 des 22.000 nouvelles lampes prévues ont déjà été installées en Flandre. Les lampes LED n'émettent pas seulement moins de CO2. Il en faut aussi moins que des ampoules habituelles. Elles ont également une durée de vie plus longue, ce qui signifie qu'elles doivent être remplacées moins souvent.