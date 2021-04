Fermeture du Home Sebrechts, à Molenbeek. Les syndicats déposent un préavis de grève.

La direction d’Armonea Belgium a annoncé mercredi aux représentants des travailleurs son intention de mettre fin à l’exploitation de la maison de repos "Home Sebrechts", située à Molenbeek. Une décision qui menace 108 emplois. La direction du groupe avancerait plusieurs raisons, selon les syndicats. Le bâtiment ne répondrait plus aux normes de qualité et de sécurité demandées pour une maison de repos. La situation financière de la résidence tirerait vers le bas la société exploitante Armonea. Finalement, le taux d’occupation serait trop bas. En 2020, 77% des chambres étaient occupées.

Une douche froide pour les syndicats

Le front commun syndical a déjà annoncé déposer un préavis de grève afin de couvrir toutes actions éventuelles au sein du Home Sebrechts d’Armonea, à Molenbeek-saint-Jean. Les syndicats dénoncent les conditions de travail dues à la situation sanitaire. "Après avoir affronté la pandémie de Covid sans matériel, après avoir vu partir un nombre important de résidents suite à cette même crise, en attente toujours d’une véritable reconnaissance de la part des autorités bruxelloises concernant leur travail et ce malgré des semaines de mobilisation, les représentants et travailleurs du Home Sebrechts ont reçu une véritable douche froide ce mercredi au moment de l’annonce". Pour les organisations syndicales et les travailleurs, les arguments de la direction se résument en une décision purement financière.

Cependant, une autre crainte s'ajoute. Les syndicats se sont déjà prononcés : "L’inquiétude est extrêmement présente que cette décision soit la première et malheureusement pas la dernière au sein de la Région bruxelloise étant donné la suroffre actuelle suite aux nombreux décès engendrés par l’épidémie, la perte de confiance de la population envers l’institution maison de repos, la concurrence entre les groupes commerciaux, l’inadéquation des prix pratiqués par rapport à la réalité socio-économique et la recherche continue de la rentabilité", soulignent les trois syndicats.