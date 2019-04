Fait-il plus respirable à Bruxelles ce mardi?

Quel air allons-nous respirer ce mardi à Bruxelles ? Les prévisions de la Cellule interrégionale de l'Environnement annoncent une qualité de l'air moyenne. Lundi elle était exécrable, à cause des particules fines dégagées par le trafic automobile et les épandages agricoles. L'absence de vent et l'humidité n'ont pas aidé à la dispersion de ces polluants.

Ce matin, nous étions toujours au-dessus de seuil de l‘information concernant la concentration de particules fines dans l’air. Aucune évolution n’étant apparue pendant la nuit, des nuages bas plombant toujours le ciel de la capitale.

Mais ce ne sont pas à proprement parler des nuages de pollution rassure Philippe Maetz de la Cellule interrégionale de l'Environnement : "Il s’agit plus de nuages d’humidité, la pollution actuelle n’est pas arrivée à un niveau assez élevé que pour être visible, même s’il s’agit de particules très fines et dangereuses pour la santé. Ce serait le cas si par exemple une fine couche brunâtre apparaissait à l’horizon", ajoute l’expert.

Cependant, l’après-midi pourrait voir une amélioration avec une diminution progressive des concentrations, grâce à la pluie et au vent qui sont annoncés, explique Philippe Maetz .

Toutefois, en attendant une amélioration, les personnes particulièrement sensibles à la pollution de l'air comme les jeunes enfants les personnes âgées les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, doivent veiller à éviter les efforts physiques intenses.