Faute de structure adaptée à leurs enfants, des parents se battent pour créer une nouvelle école

Pour comprendre, il faut retourner sept ans en arrière. A l'époque plusieurs parents inscrivent leur enfant à l'école de "La Famille" à Koekelberg (enseignement spécialisé de type 4, forme 2). Une école parfaitement adaptée aux besoins de leur enfant où, à côté des instituteurs, on trouve aussi toutes une série de métiers de soins (psychologues, ergothérapeutes, logopèdes...). Le mélange permet de guider ces enfants pour qu'ils acquièrent une certaine autonomie et, pourquoi pas, pour qu'ils parviennent à trouver un emploi une fois devenu adultes, par exemple dans une structure de type atelier protégé.

Mais voilà, au moment de démarrer le cycle scolaire fondamentale à "La Famille", ces parents apprennent qu'il n'existe aucune école secondaire adaptée, lorsque leur enfant aura terminé ses primaires. "Une fois que ces enfants quittaient l'école primaire pour rejoindre une école secondaire spécialisée moins adaptée à leur cas, la plupart régressaient", explique Nicholas Brooke dont le fils Hugo fréquente l'école de "La Famille". "Et ça, en tant que parents, on pouvait difficilement accepter cette situation".

"Il faut bluffer pour arriver à ses fins"

Une démarche qui, ils vont vite comprendre, est loin d'être facile. Au départ, trois papas s'organisent pour rencontrer l'administration de l'enseignement à la Communauté française. On les renvoie alors vers des questions de budgets, de terrains, de normes de bâtiments, de permis... "On passait d'un service à l'autre, sans que rien n'avance ou presque. C'est très frustrant et ça a duré trois ans", confie Fabian Gillard, l'un de ces papas.

Trois ans, jusqu'à une rencontre qui va servir de déclic. "Nous sommes alors tombés sur des spécialistes qui nous ont conseillé tout simplement d'y aller au bluff. En clair, quand on allait voir de potentiels financiers pour notre projet, on leur disait qu'on avait déjà les autorisations et les permis. Et quand on allait voir les autres parties, et bien on disait qu'on avait déjà le financement".

Alors qu'en fait, rien n'était encore signé. Et au final, la technique paye. Au lieu des quinze ans habituellement nécessaires pour ouvrir une école de ce type, il ne leur en a finalement fallu que... sept !