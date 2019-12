"Faites l’amour, pas des chatons": Bruxelles sensibilise à la stérilisation obligatoire

Saviez-vous que la stérilisation de votre chat est obligatoire si vous habitez en Région de Bruxelles Capitale ? C’est le cas depuis bientôt deux ans et vous risquez au minimum 50 euros d’amende si vous ne respectez pas l’obligation. La Région lance une campagne pour le rappeler.

"Un couple de chats peut donner naissance, chaque année, à huit chatons, eux-mêmes capables de se reproduire après quelques mois […] et donc donner la vie à 36 chats en l’espace d’un an et demi." C’est en commençant par ces chiffres que la Région bruxelloise lance une campagne pour sensibiliser ses habitants à stériliser leurs chats.

"La stérilisation des chats est obligatoire à Bruxelles, rappelle Bernard Clerfayt, ministre bruxellois du bien-être animal. C’est le seul moyen de maîtriser les populations de chats sur le territoire de la Région." C’est en fait le seul moyen d’éviter d’agir après la naissance des chats. "A Bruxelles, chaque année, ce sont des centaines de chatons qui doivent être euthanasiés faute de place dans les refuges", écrit le cabinet du ministre dans un communiqué.

Une prime dans certaines communes

L’opération a un coût : en moyenne 75 euros pour un mâle et 150 euros pour une femelle car l’opération est plus lourde. Certaines communes bruxelloises octroient une prime aux habitants pour les soutenir financièrement. Renseignez-vous donc auprès de votre administration communale.

Le propriétaire qui ne le fait pas risque légalement une amende entre 50 et… 62.500 euros. "Mais je ne pense pas que quiconque devra payer ce prix pour un chat qui n’est pas stérilisé", sourit le ministre. La Région souhaite plutôt sensibiliser.

"C’est aussi l’occasion de vérifier que votre chat est pucé, conclut Bernard Clerfayt. Que le vétérinaire l’a bien inscrit dans le registre des chats. Comme ça, quand ils sont perdus, on sait à qui les ramener." La puce est en effet obligatoire depuis le 1er janvier 2018 et a déjà permis de retrouver les maîtres et maîtresses de ces matous.

> > Lire aussi : Une Bruxelloise retrouve son chien 6 ans après l’avoir perdu