Faire du sport emballé dans une bulle en plastique : l'idée un peu folle de la Ville de Bruxelles

L'une des victimes de la pandémie de Covid-19 dans l'enseignement, c'est le cours de gymnastique. Pas question d'alterner présentiel et distanciel, le cours est purement et simplement suspendu depuis un an. Sauf à la Ville de Bruxelles où 12 établissements secondaires et un millier d'élèves ont découvert le "bubble foot".

Jouer emballé dans une bulle en plastique

L'idée a germé dans le cerveau d'un inspecteur pédagogique. Puisqu'on nous rabat les oreilles avec les "bulles" depuis le début de la crise sanitaire, pourquoi ne pas prendre le concept au pied de la lettre? Nous voici sur un terrain synthétique sur le plateau du Heysel. Une dizaine d'adolescents jouent à une sorte de football emballés dans une bulle en plastique. Les déplacements sont parfois empruntés. Certains ont un peu chaud mais dans l'ensemble, les élèves apprécient l'expérience. On peut se pousser, courir, tomber, frapper dans la balle, autant de choses qui n'avaient plus cours depuis longtemps dans le cadre scolaire.

Professeur d'éducation physique à la Ville de Bruxelles, Barbara Willems apprécie le concept de "bubble foot". "Les élèves se glissent dans des bulles et le but du jeu, c'est de marquer des goals, comme au football, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que c'est très "cardio" et donc on change les joueurs sur le terrain au fur et à mesure de façon à ce qu'ils puissent souffler un petit peu. Mais on a de très bons retours."

Une alternative aux cours de gymnastique

Pour l'échevine de l'Instruction publique, Faouzia Hariche (PS), "c'est absolument indispensable de permettre aux adolescents de se dépenser et il y en a qui en ont grandement besoin parce qu'on a quand même des enfants hyperactifs dans nos classes. Et donc les professeurs d'éducation physique et l'inspection ont estimé qu'il était indispensable d'acquérir ce matériel qui permet du coup d'avoir de l'activité physique et de se dépenser pleinement."

Le même principe existe aussi pour les cours de natation dans le cadre du projet "Bouge dans ta bulle".