Electricité à Bruxelles: les horaires de nuit seront désormais partout identiques

Attention, si vous avez un compteur électrique bi-horaire, il va peut-être y avoir du changement sur vos factures. Sibela a en effet décidé d'harmoniser les tarifications, sur l'ensemble de la région bruxelloise. Les horaires de nuit seront désormais les mêmes partout.

"La modification qui va intervenir au 1er avril concerne deux types de tarif, explique Iris Fostiez, porte-parole de Sibelga. A savoir le tarif bi-horaire et le tarif exclusif nuit. L’objectif est d’harmoniser ces deux tarifs pour avoir un seul horaire sur toute la région bruxelloise. Jusqu’à présent, certaines communes étaient en régime 8-23h et 23-8h ; à partir du 1er avril, on pourra passer à 22-7h et 7-22h partout."

Concrètement, cela va changer pour les habitants de huit communes : Jette, Evere, Ganshoren, Schaerbeek et Saint-Josse (au Nord de Bruxelles). Et plus au centre : à Bruxelles-ville, Saint-Gilles et Ixelles.

Pensez donc à bien reprogrammer vos appareils d'ici trois semaines...