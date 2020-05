Examens au temps du Coronavirus : la VUB opte pour un mélange de présentiel et de virtuel

Des examens écrits dans des salles des Musées Royaux d'Art et d'Histoire au Cinquantenaire ou dans le centre de congrès "Square", au centre de Bruxelles : pour cette session placée sous le signe de la crise sanitaire, la VUB (Vrije Universiteit Brussel) fait montre d'inventivité et d'originalité. Là où la plupart des universités francophones ont banni toute espèce d'examens en présentiel, l'université flamande combine les deux formules : présence physique et examens virtuels à distance.

Des examens dans un musée

Le recours à de vastes espaces permet bien entendu de respecter la sacrosainte distanciation physique entre les étudiants. Les lieux choisis sont en outre facilement accessibles en transports en commun. "Nous avons opté pour une formule mixte", explique Jan Danckaert, vice-recteur à l'enseignement et aux affaires étudiantes. "On a réduit les examens en présentiel à un tiers des examens ici sur le campus ou sur les sites extérieurs. Donc, deux-tiers des examens sont passés soit à une évaluation continue, pendant le semestre ou via des travaux de remplacement, soit à des examens digitaux, aussi bien oraux qu'écrits".

Pour faire passer des examens dans ses auditoires, la VUB manquait d'espace. Les locaux disponibles n'auraient pas permis de rassembler assez d'étudiants compte tenu de la nécessité de respecter les distances physiques. L'université a donc loué des salles dans un lieu insolite comme les Musées Royaux d'Art et d'Histoire.

"Nous avons reçu une offre extrêmement généreuse des Musées royaux, au Cinquantenaire, où trois salles peuvent accueillir environ 360 étudiants", poursuit Jan Danckaert. "Et nous avons aussi loué des salles au Centre de Congrès "Square" près de la Gare centrale, pour atteindre la capacité nécessaire, outre nos auditoires sur nos différents campus".

Pas de logiciel espion

Contrairement à l'UCL, la VUB ne recourt pas à des logiciels "anti-triche" qui prennent des photos de l'étudiant à intervalle régulier, par exemple. Par contre, l'université demande d'installer un "lockdown browser", un logiciel qui, à partir du moment où l'étudiant commence l'examen, ne permet pas d'ouvrir d'autres applications sur le même ordinateur. Pour un examen oral à distance, on peut demander que la caméra de l'étudiant soit allumée.

La VUB a aussi veillé à ce que les étudiants dont le matériel informatique n'est pas suffisant pour cette session digitale soient correctement équipés. Quant à ceux qui ne souhaitent pas que l'examen se déroule depuis leur domicile, pour des raisons de respect de la vie privée ou par inconfort, la VUB les autorise à se rendre sur le campus, où la connexion internet est très stable.