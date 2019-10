Evere veut décourager la vente de gaz hilarant

Vous avez peut-être déjà vu ces tas de petites bombonnes de gaz abandonnées dans la rue. Il s'agit en fait de cartouches de protoxyde d'azote. Un gaz destiné à l'origine à la cuisine, pour assurer la pression dans un syphon à chantilly mais qui, depuis quelques années, est aussi utilisé comme drogue euphorisante. Le contenu extrêmement froid de la capsule est d'abord libéré dans un ballon pour se réchauffer au contact de l'air ambiant, avant d'être inhalé à partir du ballon.

On retrouve de plus en plus de ces petites capsules dans les rues bruxelloises et notamment à Evere, où on s'inquiète du phénomène et où on a décidé d'agir en visant plutôt les magasins.