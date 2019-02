Evere, Schaerbeek et Saint-Josse accentuent la répression contre les fous du volant

La vitesse au volant constitue le premier facteur d'insécurité pour les habitants de la zone de police de Bruxelles Nord, qui regroupe Evere, Saint-Josse et Schaerbeek. C'est aussi la première cause d'accidents avec lésions corporelles, devant l'alcool, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou le fait de conduire en téléphonant. Schaerbeek a déjà réagi en limitant la vitesse maximale autorisée à 30 km/h sur ses voiries et la zone de police a multiplié les contrôles radar, partant du principe que plus le risque d'être flashé est important, plus grande est la chance que l'automobiliste adapte sa vitesse.

Plus de 10 millions de véhicules contrôlés en 2018

Radars fixes de type Lidar, radar tronçon ou contrôles mobiles, la zone de police a multiplié les opérations en 2018, au point de contrôler plus de 10 millions de véhicules. C'est une augmentation de 150% par rapport à 2016. Entre 2013 et 2018, le nombre d'infractions constatées a crû de 330%. Elles dépassaient les 24.000 l'an dernier. Malgré cette montée en puissance, les autorités ont constaté la persistance des excès de vitesse sur certains axes routiers de la zone. Elles ont donc décidé de concentrer leur action sur six "axes rouges" aux heures où le plus grand nombre d'infractions ont été constatées. Il s'agit (en zone 30) de la chaussée d'Helmet, de la rue Royale Sainte-Marie et de la rue Van Oost et (en zone 50) de la chaussée de Louvain, de l'avenue Jules Bordet et de la rue Royale.

Des vitesses hallucinantes

Même s'il s'agit des cas les plus extrêmes, certaines vitesses enregistrées sur ces axes donnent froid dans le dos. Rue Royale Sainte-Marie, où la vitesse est limitée à 30 km/h et où les priorités de droite se présentent tous les 100 mètres, les radars ont flashé plusieurs chauffards à des vitesses comprises entre 92 et ...139 km/h. Avenue Jules Bordet, à Evere, des vitesses de plus de 100 km/h ne sont pas rares, le "record" s'affichant à 147 km/h. Pour encore intensifier sa présence sur le terrain, la zone compte louer à temps plein un radar Lidar, afin de pouvoir en disposer en permanence. La Région bruxelloise ne dispose en effet que de deux exemplaires qu'elle met alternativement à la disposition des six zones de police. A terme, l'objectif est de parvenir à 20 millions de contrôles par an.